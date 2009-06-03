У Києві відкриють платну Алею Зірок

До Дня Незалежності в українській столиці планують відкрити платну Алею Зірок. В такий спосіб чиновники збираються поповнити київський бюджет.

"На тротуарі на Хрещатику ми організовуємо алею діячів театру, кіно і шоу-бізнесу. Зірка може сама увічнити своє ім`я за 15-20 тисяч гривень, а гроші підуть до бюджету", - повідомив новопризначений заступник голови КМДА Ігор Домбруцький.

За його словами, для зірок будуть вилиті бронзові плити 50 на 50 сантиметрів. Але розмістити своє ім`я на алеї зможуть і звичайні мешканці міста: головне - заплатити.

Біля Жовтневого палацу в Києві вже сім років існує безкоштовна Алея Зірок. Там увічнені Софія Ротару, Ада Роговцева, Богдан Ступка, Олег Блохін. У 2003 році Алея постраждала від вандалів, які виколупали латунні зірки з асфальту.

ТСН