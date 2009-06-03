У 25 багатоповерхівках Херсонській області немає газу

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці і гірничого нагляду заборонив подавати газ ще в 25 багатоповерхівок в Херсонській області.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Держгірпромнагляду по Херсонській області.

Зокрема, від газопостачання відключено 9 будинків у м. Каховці і 16 - у смт Високопілля.

Крім того, Держгірпромнагляд заборонив будівництво мереж газопостачання, яке вів Каховський філіал ВАТ «Херсонгаз».

Серед характерних порушень, через які припинено газопостачання, - відсутність власників будинків, договорів на техобслуговування, порушення графіків перевірок газових систем.

Усього з початку запровадження особливого режиму контролю за газовим господарством (з 12 травня 2009 р.) в Херсонській області припинено газопостачання 94 багатоквартирних житлових будинків.