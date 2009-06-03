Рекламісти маніпулють батьківськими почуттями

Продавці легко спустошують батьківські гаманці. Психологи стверджують, що бізнесмени легко маніпулюють батьківськими почуттями, змушуючи дорослих купувати те, що дитині на справді не потрібно.

Продавці обумовлюють високі ціни на дитячі товари високою якістю. Повзунки за кількасот гривень - не дивина, так само, як і нібито необхідне всім ортопедичне взуття. Звичайні фабрики на бажанні запобігти плоскостопості легко заробляють гроші - вшивають супінатор у підошву і накидають ціну. Справжнє ж ортопедичне взуття може рекомендувати лише лікар, воно повинно мати високий задник, зручний каблук, відповідну підошву, фіксуватися по нозі.

Не радять прислухатися до гучних рекламних закликів і лікарі. Замість купівлі вітамінів педіатри рекомендують придбати до столу свіжі продукти.

Рекламісти тиснуть на почуття відповідальності, страху та престижу, аби змусити батьків купувати дітям найкраще й, відповідно, найдорожче.

Дитяча косметика, харчування, ліки й іграшки продаються з успіхом і тішать батьківське самолюбство, адже в дітей ніхто не питає, чи хочуть вони жити з префіксом "най".

ТСН