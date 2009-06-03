Український виставковий бізнес консолідується – експерт

Український виставковий бізнес переживає період консолідації ринку, який продовжиться щонайменше до кінця поточного року.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив президент компанії «Євроіндекс» Валерій ПЕКАР.

За його словами, через економічний спад поточного року український виставковий бізнес скоротився в удвічі, проте це торкнулося в першу чергу виставок так званих другого-третього ешелонів. Менше всього від кризи постраждали найбільші за масштабами традиційні національні та міжнародні виставки – їх обсяги знизилися в середньому на 20-30%, а в окремих випадках на 50%. При цьому відзначається порівняно незначне скорочення кількості відвідувачів. Водночас виставки другого ешелону в першому півріччі поточного року скоротилися в 5-8 разів до 10-15% аналогічного показника 2008 року, а виставки третього ешелону в 2009 році не проводять взагалі.

«Відбувається значна консолідація виставкового бізнесу в принципі. Сьогодні в Україні існує близько 110 організаторів виставок, тоді як у зіставній за потенціалом і кількістю населення Польщі – всього близько 25-27. Тому така консолідація українського ринку сьогодні необхідна, вона відбувається, це позитивний процес, проте головне, щоб від цього не постраждала якість», - додав В.ПЕКАР.

За його словами, значний спад обсягу виставкового бізнесу пояснюється високими темпами його зростання у минулому. «Темпи зростання виставкового бізнесу в Україні завжди випереджали зростання економіки держави загалом. Коли в 2002-2007 рр. економіка зростала загалом на 6-10% на рік, виставкова індустрія зростала щорічно на 20%, і це були найвищі темпи в Європі. Сьогодні, коли темпи падіння економіки держави досягли 30%, виставковий бізнес упав на 50%, за результатами нашого моніторингу. При цьому в світі цей показник досягає 10-25%», - пояснив він.

Президент компанії «Євроіндекс» зазначив, що причини спаду виставкового бізнесу в Україні – зниження виробництва й споживання, платіжна криза, скорочення бюджетів на маркетинг, скорочення витрат на відрядження, підприємницька депресія.

Довідка УНІАН. «Євроіндекс» - одна з найбільших виставкових компаній України у сфері виставок "бізнес для бізнесу". У 2004 році, однією з перших в Україні, компанію було прийнято в члени Світової асоціації виставкової індустрії UFI. Компанія є одним з ініціаторів створення й співвласником найбільшого в Україні виставкового центру "КиївЕкспоПлаза".

Провідні проекти компанії: "МаРГо - обладнання для супермаркетів і магазинів"; "Промисловий холод"; "БЕЗПЕКА"; "REX — реклама, маркетинг, мас-медіа"; "elcomUkraine — енергетика, електротехніка та енергоефективність».