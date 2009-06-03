У вихідні в Києві відбудуться ярмарки

5 та 6 червня у Києві працюватимуть 5 сільськогосподарських ярмарків, на яких киянам та гостям міста буде запропоновано широкий асортимент продуктів харчування з різних регіонів України за цінами виробників, які на 10-15% нижче ринкових. Про це повідомляється на офіційному сайті Київської міської державної адміністрації.

У п’ятницю, 5 червня, ярмарок працюватиме у Шевченківському районі на вул. О.Довженка, 6.

У четвер, 6 червня, ярмарки відбудуться у Деснянському районі на вул. Сабурова (від пр. Маяковського до вул. Бальзака), у Печерському районі на пл. Лесі Українки, 1, в Оболонському районі на пр. Оболонському, 23-43, у Святошинському районі на вул. Жолудєва, 6.