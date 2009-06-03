«Укрпошта» 6 червня працюватиме як звичайно

Українське держпідприємство поштового зв`язку «Укрпошта» працюватиме 6 червня в звичайному режимі, 7 і 8 червня – в режимі недільного дня.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі підприємства.

Як наголошується в повідомленні, «з метою повного і якісного задоволення потреб користувачів послугами поштового зв`язку в дні святкування Трійці», відповідно до наказу генерального директора УДППЗ «Укрпошта», 6 червня 2009 року виробничі підрозділи «Укрпошти» працюватимуть у звичайному режимі роботи, а 7 і 8 червня – в режимі роботи, як у неділю.

«У разі потреби встановлення іншого режиму роботи за узгодженням з місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування», – йдеться в повідомленні.