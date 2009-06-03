У Луцьку влітку працюватиме лише чверть дитсадків

У Луцьку в літній період працюватиме лише чверть дитсадків.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні освіти Луцької міської ради.

Зокрема, на сьогодні батьками подано 858 заяв, натомість дітей нараховується загалом близько 8 тис. Відтак, із 38 існуючих дитсадків діятиме близько 10.

В такому режимі дитсадки працюватимуть з 1 липня по 11 серпня. Саме в цей період значно зменшується кількість дітей, які відвідують дошкільні навчальні заклади - 46% від загальної кількості. Натомість у червні ДНЗ зазвичай відвідує така ж кількість дітей, як у навчальний період, а серпень - сприятливий період для адаптації дитини до навчального року.

Виходячи із кількості поданих заяв у мікрорайонах міста визначено функціонування ДНЗ з наповнюваністю дітей в групах відповідно до нормативів оздоровчого періоду, йдеться у повідомленні.

Також, як зазначили в Управлінні освіти, проведення літніх канікул дасть змогу зекономити кошти за фінансовий рік.