Массандра стала державним концерном

Верховна Рада України прийняла Закон "Про структуру, повноваження і особливості правового і економічного режиму майнового комплексу Національного виробничий-аграрного об`єднання "Массандра" (№0897, автор - Л.Грач). Як повідомили УНІАН в Інформаційному управлінні ВР, "за" проголосувало 340 народних депутатів.

Закон визначає структуру, повноваження і порядок управління "Массандрою", а також особливості управління землею і державним майном, закріпленими державою за об`єднанням і підприємствами, які входять до його складу на праві господарського ведення.

Відповідно до Закону, "Національне виробничий-аграрне об`єднання "Масандра" – державне статутне об`єднання підприємств у формі концерну, яке є правонаступником виробничо-аграрного об`єднання „Масандра".

На баланс держконцерна передається усе майно, яке належало виробничо-аграрному об`єднанню „Масандра".

Держконцерн створено на базі Головного заводу марочних вин "Массандра". До складу НПАО “Массандра” входять: Державне підприємства “Лівадія”; ГП “Гурзуф”; ГП “Тавріда”; ГП “Алушта”; ГП “Малоріченське”; ГП “Морське”; ГП “Веселовське”; ГП “Судак”; ГП “Привітне”.

Довідка УНІАН. «Массандра» існує з 1894 року. У 1936 році був створений комбінат «Массандра», правонаступником якого стало виробничий-аграрне об`єднання «Массандра». Статус Національного воно одержало в 1999 році.

НПАО "Массандра" має 4 тис га виноградників, щороку виробляє понад 10 млн. пляшок елітного вина, з яких 65% експортується. Головним імпортером массандровских вин є Росія. Ексклюзивним дистрибутором продукції НПАО "Массандра" є ЗАТ "Торговий дім "Массандра".

Загальна частка підприємств "Массандри" на кримському ринку виноматериалів становить близько 5,5%.