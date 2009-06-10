В Україні урожай зерна може становити 43 млн. тонн

В Україні урожай пшениці в 2009-2010 маркетинговому році може становити 20 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції міністр аграрної політики Юрій МЕЛЬНИК.

За його словами, за попередніми, дуже приблизними, підрахунками, урожай зерна в новому маркетинговому році може становити 42-43 млн. тонн, зокрема, пшениці – близько 20 млн. тонн, кукурудзи – 10,5-11 млн. тонн і ще близько 10 млн. тонн ячменю і 1 млн. тонн жита.

При цьому міністр сказав, що не готовий озвучити прогноз експорту зерна урожаю нового року, зазначивши, що «15-17 млн. тонн експорту і більше – це може бути реально».