Facebook обігнала MySpace за популярністю у США

Одна з найбільших соціальних мереж Facebook обігнала за чисельністю аудиторії в США колишнього лідера — MySpace. Як повідомляє видання TechCrunch з посиланням на дані компанії comScore, у травні аудиторія Facebook досягла 70,28 мільйона чоловік, а аудиторія його найближчого конкурента дещо скоротилася і склала 20,255 мільйона чоловік, передає BFM..

У травні американська аудиторія MySpace скоротилася на 700 тисяч чоловік, а число проживаючих у США користувачів Facebook збільшилося за цей час на 2,8 мільйона чоловік.

Ще в березні 2009 року соціальною мережею MySpace користувалися на 9 мільйонів американців більше, ніж Facebook, уточнює видання.

Соціальна мережа Facebook в лютому 2009 року вперше випередила свого конкурента MySpace по кількості користувачів, згідно рейтингу соціальних мереж, опублікованому на сайті Compete.com. На той момент в мережі Facebook було зареєстровано 175 мільйонів чоловік, тоді як в мережі MySpace — 130 мільйонів чоловік.