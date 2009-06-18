Відкривається «FoxMart» на Столичному шосе в Києві

Київ. З 18 по 21 червня відбудеться святкове відкриття гіпермаркету електроніки і побутової техніки «FoxMart» у Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі групи компаній “Фокстрот”, це вже третій «гігант можливостей» в столиці України. Об`єкт розташований в новому торговому центрі «Домосфера» на Столичне Шосе, 101. Гіпермаркет, торгова площа якого становить 2 700 кв.м, розташований на другому поверсі ТЦ. На території торгового центру працює безкоштовна парковка на 3 000 місць.

Гіпермаркет «FoxMart» пропонує багатий асортимент побутової техніки і електроніки з 25 країн світу за найнижчими цінами. Окрім вигідних цінових позицій на певні товари, у покупців є можливість придбати техніку в кредит 0% без довідки про доходи. Партнер відкриття - компанія LG. Кожну годину впродовж 4 днів «Гігант можливостей» даруватиме клієнтам цінні подарунки цього виробника.

Магазин надає відвідувачам протестувати техніку. Так, в новому гіпермаркеті діятимуть дві «game-зони» (ігрові зони). Ігрова зона - це спеціально відведена територія в торговому залі, де клієнт може сісти в зручне крісло перед величезним екраном і сам переконатися який звук і зображення у покупки, протестувати нову відеогру. Також у відділі Hi-Fi є спеціально обладнані «острови» для тестування домашніх кінотеатрів.

На постійній основі в кожному магазині мережі діє «Програма захисту мізерних цін», яка гарантує повернення 150% різниці, якщо клієнт знайде аналогічний продукт дешевше в іншій роздрібній мережі.

Мережа гіпермаркетів «FoxMart» почала діяльність в 2005 році і сьогодні нараховує 32 об`єкти в Україні і 2 в Молдові.