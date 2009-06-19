Білорусь відновила постачання до Росії молока

Білорусь 18 червня відновила постачання до Росії 131 виду молочної продукції.

Про це повідомив голова Росспоживнагляду Геннадій ОНІЩЕНКО, передає РІА «Новости».

"Відповідно до позиції РФ щодо поетапного повернення на ринок Росії молока і молочних продуктів з Білорусі від сьогоднішнього ранку дозволений доступ на російський ринок молочної продукції по 131 санітарно-епідеміологічному висновку з майже 600 призупинених спеціальною вказівкою 9 червня цього року", - сказав Г.ОНІЩЕНКО.