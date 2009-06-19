Otto збільшив продажі

Гамбург. Обсяги продажів приватної німецької компанії Otto, найбільшого продавця товарів поштою, трохи зросли у першому кварталі поточного року, не зважаючи на економічний спад у світі, повідомляє Рейтер..

Компанія також має намір активно інвестувати в розширення свого бізнесу.

Otto, другий за величиною онлайн-рітейлер після Amazon.com, об`єднуює в своєму складі такі бренди, як Baur, Bonprix and Crate і Barrel. Компанія планує придбати частину Primondo, а також Primondo і Quelle, що входять до складу Arcandor.

"Ми матимемо успіх в поточному фінансовому році ",- сказав генеральний директор компанії Ганс-Отто Шрадер у четвер після публікації річних результатів.

Шрадер не повідомив ніяких подробиць про продажі за період з березня по травень, але сказав, що оборот компанії за фінансовий рік, що закінчився у лютому, виріс на півпроцента до 10,1 мільярдів євро ($14,1 мільярдів).

Річний прибуток Отто виріс на 15,9 відсотка до 321 мільйона євро.