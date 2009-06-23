26 червня на набережній Ялти відкриється льодове шоу
До відкриття «Ялта ICE»
Сімферополь. 26 червня на набережній Ялти відкриється льодове шоу.
Мер Ялти Сергій БРАЙКО пообіцяв на честь відкриття «Ялта ICE» встати на ковзани і разом з актрисою Анастасією ЗАВОРОТНЮК і російським фігуристом Олексієм ЯГУДІНИМ урочисто перерізати стрічку, повідомили УНІАН у прес-службі мерії Ялти.
До Ялти для участі в шоу планують приїхати триразовий чемпіон США з фігурного катання Джон ЦИММЕРМАН, відомі фігуристи з Великої Британії Фіона ЗАЛДУА і Дмитро СУХАНОВ, триразова переможниця італійської версії проекту «Танці на льоду» Сільвія ФОНТАНА, багаторазові чемпіони України Тетяна ВОЛОСОЖАР і Станіслав МОРОЗОВ та інші.
Унікальні номери на льоду представить рекордсмен Книги рекордів Гіннессу зі стрибків у довжину через машину на льоду, майстер спорту українець Сергій ЯКИМЕНКО, своєю майстерністю порадують жонглери на льоду Альфред і Марина МОРУС.
На відкриття шоу будуть запрошені (безплатно) ветерани, діти-сироти і діти-інваліди, багатодітні сім`ї. Частина запрошень направлена для дітей, якій відпочивають в «Артеку», повідомили в мерії Ялти.