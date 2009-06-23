Kodak відмовиться від випуску фотоплівки

Один ыз світових лідерів по випуску фото- і відеотоварів - американська корпорація Eastman Kodak - до кінця року припинить виробництво фотоплівки Kodachrome, яку виробляла протягом 74 років. Про це повідомляє видання Telegraph.

Припинення виробництва найвідомішої кольорової плівки компанія пояснює дедалі більшою популярністю цифрової фотографії. Припинити виробництво було вирішено після того, як продажі плівки впали до 1% від загальних обсягів продажу плівок.

У самих США на сьогоднішній момент компанії належить лише один сервісний центр, що працює з фотоплівкою.

Eastman Kodak – компанія з майже 130-річною історією, починала свій бізнес з камери-ящика власної конструкції, розрахованої на 48 негативів на стандартній роликовій котушці.

Газета.Ru