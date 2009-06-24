Вартість житла на вторинному ринку Одеси знизилась

Вартість житла на вторинному ринку Одеси з 15 по 22 червня 2009 року знизилась на 0,2% – до 1077 дол./кв. м

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії “Канзас” (Київ). За повідомленням, ділова активність на сьогодні не є великою, деяке пожвавлення спостерігається лише на ринку оренди. Тому більшість власників знімають об’єкти з продажу, аби заробити в курортний період.

За попередній тиждень вартість двокімнатних квартир підвищилась на 1,04%. Однокімнатні та трикімнатні квартири продемонстрували зниження на 0,77% и 1,7% відповідно.

За підсумками тижня індекс цінового очікування вторинної житлової нерухомості Одеси виріс на 0,4% і складає -0,2%, що дає підстави очікувати зниження вартості житла і надалі.

Довідка УНІАН. Консалтингова компанія “Канзас” займається аналізом ринку нерухомості Києва та інших великих міст України. Головним інформаційним партнером компанії в Одесі є агентство нерухомості “Атланта”.