У Львові знову говорять про Грибовицьке сміттєзвалище

Сьогодні у Львові було створено робочу групу з питань Грибовицького сміттєзвалища, до якої увійшли керівництво області, міста та сільських рад Грибович та Малехова. Групу очолили голова Львівської обласної державної адміністрації Микола КМІТЬ, міський голова Львова Андрій САДОВИЙ та сільські голови Грибович і Малехова.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, під час сьогоднішнього засідання група затвердила план дій з врегулюванню ситуації навколо діяльності підприємства. План передбачає проведення протягом місяця чотирьох робочих засідань з вирішення конкретних проблем пов’язаних з діяльністю полігону – вивезення гудронів, будівництво сміттєпереробного заводу на території ТЕЦ-2, вирішення проблем водопостачання, проведення рекультивації сміттєзвалища.

«Перше засідання відбудеться вже 6 липня і стосуватиметься воно проблеми гудронів. Друге – 8 липня, де обговорять ситуацію із каналізацією та водовідведенням. Третє засідання робочої групи заплановано на 15 липня – йтиметься про можливість будівництва на ТЕЦ-2, або на іншій визначеній території сміттєпереробного заводу. Зрештою, останнє засідання має відбутись 28 липня, де обговорять питання рекультивації Грибовицького сміттєзвалища. Сторони домовились, що результатом місячної роботи має стати визначення граничної дати закриття Грибовицького сміттєзвалища», - інформує прес-служба.

«Головна наша мета – це екологічність проекту майбутнього сміттєпереробного заводу. Ми розглянемо усі пропозиції потенційних інвесторів і готові до співпраці», - наголосив у коментарі журналістам М.КМІТЬ.

«Цього року українські міста живуть за кризовими бюджетами. Це стосується і Львова. Але жоден з проектів, які стосувались сміттєзвалища, або інвестицій в інженерну чи соціальну інфраструктуру Грибович та Малехова ми не згортаємо. З Кабміном зараз опрацьовуємо кошти на водопостачання – частина з обіцяних прем’єр-міністром 191 млн. грн. піде на водопостачання Малехова, на сесію міської ради виносимо питання виділення додаткових півмільйона на станцію очистки інфільтратів і додаткові кошти на оздоровлення і так далі. Львів’яни повинні розуміти, що місто в боргу перед мешканцями цих сіл. Ми разом з керівництвом області та сільськими головами в даному випадку знаходимося в одному човні і гребти треба разом. Головне, аби тут не було політиканства і намагання штучно збурити ситуацію». - заявив міський голова Львова А.САДОВИЙ.