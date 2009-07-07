У Луцьку виявили кавуни з перевищеним вмістом нітратів

На Центральному ринку Луцька виявили кавуни з перевищеним вмістом нітратів. При нормі 60 мг на 1 кг маси у кавунах вміст сягав 600 мг / кг маси. Такі кавуни виявили під час спільного рейду ветеринарної міліції, інспекції з карантину рослин та санітарно-епідеміологічної станції у місті Луцьку на території, прилеглій до Центрального ринку, - інформує прес-служба мерії.

«Продавці цих кавунів отримали припис – заборону продавати їх, оскільки була підозра на підвищений вміст нітратів. Ми відправили зразки продукції на дослідження у лабораторію ветеринарної медицини»,- розповів начальник відділу ветеринарної медицини Віталій ІСЬКО. У ветеринарній міліції розповіли, що люди, які продавали «нітратні кавуни» згодом просто втекли з міста.

Контролюючим органам у всіх районах Волині доручено перевірити усі місця продажу кавунів та іншої привізної продукції в місті.

Днями санітарно-епідеміологічна служба міста Луцька та Луцького району вже повідомляла про незадовільні умови торгівлі продуктами харчування на вулицях Глушець та Замковій у Луцьку. Обстеження засвідчило, що торгівля на цих територіях епідеміологічно небезпечна. У висновках СЕС зокрема наголошували, що „торгівля здійснюється самочинно, без дозволу державного санітарно-епідеміологічного нагляду”.