На Тернопільщині картопля подорожчала майже на 50%

У Тернопільській області середні ціни на картоплю на ринках зросли на 48,4%, в порівнянні з цінами минулого тижня.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в державній інспекції з контролю за цінами в Тернопільській області, якщо раніше кілограм картоплі в середньому коштував 2,48 грн., то тепер – 3,68 грн. Зросли і ціни на буряк – на 71,7% (з 2,4 до 4,12 грн./кг). Морква, за даними інспекції, подорожчала на 107,7% (з 2,73 до 5,67 грн./кг).

Продовжує дорожчати і цукор. Так, в закладах торгівлі середні ціни на нього піднялися на 4,2% (з 4,95 до 5,16 грн./кг), на ринках – на 4% (з 5,06 до 5,26 грн./кг).

Водночас, середні роздрібні ціни на хліб і хлібобулочні вироби залишаються стабільними. Зокрема, хліб з муки пшеничної вищого гатунку коштує 4,31 грн./кг, хліб з муки пшеничною 1 з – 3,22 грн./кг, хліб житньо-пшеничний – 3,49 грн./кг.