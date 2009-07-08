Аграрний фонд почав відпуск цукру населенню
По 3,5 грн. за кг
Аграрний фонд почав відпускати цукор населенню.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний директор Аграрного фонду Володимир ІВАНИШИН сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.
«Цукор уже відпускається, сьогодні одержали, проплатили вже 1652 тонни, а договорів укладено на 12 тис. тонн. Проплачують і відразу одержують », - відзначив він.
За його словами, цукор відпускається за ціною 3 тис. 500 грн. за одну тонну.
Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України дозволив продавати населенню цукор з державного продовольчого резерву через підприємства торгівлі, перелік яких визначається відповідними місцевими органами виконавчої влади.
Торгова надбавка до ціни реалізації цукру з держпродрезерву не повинна перевищувати 15% відпускної для опту ціни Аграрного фонду, незалежно від кількості посередників, які беруть участь у його реалізації населенню.
За інформацією міністра аграрної політики України Юрія МЕЛЬНИКА, Аграрний фонд і Держкомрезерв мають у своєму розпорядженні 50 тисяч тонн цукру.