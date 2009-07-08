Аграрний фонд почав відпуск цукру населенню

Аграрний фонд почав відпускати цукор населенню.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний директор Аграрного фонду Володимир ІВАНИШИН сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

«Цукор уже відпускається, сьогодні одержали, проплатили вже 1652 тонни, а договорів укладено на 12 тис. тонн. Проплачують і відразу одержують », - відзначив він.

За його словами, цукор відпускається за ціною 3 тис. 500 грн. за одну тонну.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України дозволив продавати населенню цукор з державного продовольчого резерву через підприємства торгівлі, перелік яких визначається відповідними місцевими органами виконавчої влади.

Торгова надбавка до ціни реалізації цукру з держпродрезерву не повинна перевищувати 15% відпускної для опту ціни Аграрного фонду, незалежно від кількості посередників, які беруть участь у його реалізації населенню.

За інформацією міністра аграрної політики України Юрія МЕЛЬНИКА, Аграрний фонд і Держкомрезерв мають у своєму розпорядженні 50 тисяч тонн цукру.