Щодня в Києві через несправність простоюють 50-60 ліфтів

Щодня в Києві через несправність простоюють біля 50-60 ліфтів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Головного управління житлового господарства КМДА Володимир СТОРОЖЕНКО під час оприлюднення інформації про стан ліфтового господарства Києва перед депутатами Київради.

У Києві, за його даними, на 10 тисяч 768 житлових будинків припадає 19 тисяч 453 ліфти.

Ліфтів, які відпрацювали понад 25 років і, згідно з вимогами Держпромнагляду України, підлягають заміні або модернізації, в Києві 33% або 6 тисяч 400, повідомив він.

На ремонт і заміну цих ліфтів, за інформацією В.СТОРОЖЕНКО, необхідно 2,4 млрд. грн.

“Ситуація в ліфтовому господарстві, на жаль, з кожним днем погіршується. Ліфти старіють, виходять з ладу”, - констатував В.СТОРОЖЕНКО.

Він інформував, що якщо в 1997 році замінили і модернізували 34 ліфти, в 1998 році – 14, то в 2007 році – 353 ліфти на суму 86,7 млн. грн., а в 2008 році – 489 на суму 127,3 млн. грн.

Водночас, за його словами, за минулий рік існує борг міста за проведені ремонтні роботи в сумі 48 млн. грн., і ще 46 млн. грн. боргу мають районні комунальні підприємства житлового господарства.

“На 2009 рік передбачені засоби на заміну та модернізацію ліфтів на грудень – 40 млн. грн. Малоймовірно, що вони будуть направлені. Навіть, якщо вони надійдуть, то це дасть нам можливість замінити і модернізувати всього 133 ліфти”, - сказав В.СТОРОЖЕНКО.

Він також нагадав, що в червні Держпромнагляд зупинив 152 ліфти в Києві.

“Тимчасово проблема знята. Зараз готуємо проект рішення, щоб все-таки направити 5 млн. грн. на проведення ремонту цих ліфтів”, - пояснив ситуацію начальник управління.

Як повідомляв УНІАН, перший заступник голови Київської міської держадміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО 19 червня заявив, що засоби на ремонт ліфтів у житлових будинках київська влада планує виділити в липні.

18 червня в Держпромнагляді повідомили, що припинили роботу 152 ліфтів з 195 перевірених у житловому фонді Подільського, Святошинського та Оболонського районів столиці. До адміністративної відповідальності притягли 59 осіб.