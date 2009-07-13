«Український Мобільний Зв'язок» розширив покриття мережі

Оператор мобільного зв`язку «Український Мобільний Зв`язок» (УМС, ТМ МТС-Україна) розширив покриття мережі в 11 населених пунктах України. Про це повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

За даними прес-служби, в період з 29 травня по 25 червня 2009 року МТС-Україна, в рамках програми поліпшення якості зв`язку і розширення зони радіопокриття мережі, встановила і ввела в експлуатацію 32 нові базові станції. 11 з них були запущені в населених пунктах різних регіонів України, де раніше не було покриття мережі УМС.

Збільшення місткості існуючої мережі проводиться як шляхом будівництва нових, так і шляхом розширення діючих базових станцій. За звітний період було побудовано та введено в дію 92 додаткових стійки базових станцій, які покращують якість зв`язку в густонаселених регіонах України.

Нові базові станції були встановлені в таких населених пунктах: с. Вовчицьк Маневицького району, с. Дубечне Старовижівського району Волинської області; с. Красіне Криворізького району, с. Веселе Межівського району Дніпропетровської області; с. Плотина Станично-Луганського району Луганської області; с. Яснополянське Джанкойського району АР Крим.

Довідка УНІАН. Мережа ЗАТ «Український Мобільний Зв`язок» (МТС-Україна) охоплює більше 97% території України, на якій проживає 99% населення. Компанія обслуговує більше 18,02 млн. абонентів. Компанія володіє ліцензіями на надання мобільного (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стаціонарного та міжнародного / міжміського зв`язку, а також надає послуги міжнародного роумінгу на п`яти континентах.

УМС - 100% дочірня компанія ВАТ «Мобільні Телесистеми», найбільшого оператора мобільного зв`язку в Росії і країнах СНД. Разом зі своїми дочірніми підприємствами ВАТ «Мобільні Телесистеми» обслуговує більше 93,98 мільйонів абонентів. Населення 82 регіонів Росії, а також Вірменії, Білорусі, України, Узбекистану і Туркменістану, де МТС і її дочірні підприємства мають ліцензії на надання послуг в стандарті GSM, складає більше 230 мільйонів осіб.