В Україні запроваджено погодинну оплату праці
Президент підписав закон
Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав ухвалений Верховною Радою Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (стосовно погодинної оплати праці).
Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.
Цей закон містить норми, що регулюють не лише місячний, але й погодинний рівень мінімальної оплати праці. Тобто роботодавець має оплачувати найману працю не нижче мінімального рівня за кожну відпрацьовану годину.
Конкретний розмір погодинної ставки має визначатися парламентом з урахуванням індексації рівня доходів на кожний наступний рік у законі про державний бюджет.
Нагадаємо, в кінці червня парламент прийняв у першому читанні зміни до бюджету щодо підвищення прожиткового мінімуму в Україні. Згідно з ними, до кінця року прожитковий мінімум повинен зрости майже до 900 грн.