Викрито підпільний цех із виготовлення рибної продукції

Днями працівники управління податкової міліції Державної податкової адміністрації у м. Києві виявили цех із виробництва продуктів харчування, а саме – соленої риби.

Технологія виготовлення, яку налагодила 38-річна киянка, була надпростою. Наймані працівниці в жахливих антисанітарних умовах у великих брудних ваннах засолювали різні види риби. Зокрема, оселедець та хамсу. Рибка закуповувалась на продуктових базах свіжозаморожена, а продавалась уже засоленою на ринку поблизу метро Дарниця. Та й власне сам підпільний цех знаходився неподалік, на вулиці Магнітогорській.

Під час перевірки працівники податкової міліції не знайшли у “бізнесвумен” документів та дозволу на таку діяльність, та й податки підпільниця сплачувати не збиралася.

Кількасот кілограмів небезпечної риби та обладнання підпільного цеху вилучено. А це означає, що сумнівна рибка вже не надійде у продаж.

Хрещатик