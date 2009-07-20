Продаж продукції “Roshen” зменшився

Кондитерська корпорація "Roshen" за перше півріччя 2009 року реалізувала продукції на суму близько 330 млн. дол. США, що на 17% або на 67,590 млн. дол. менше, ніж за аналогічний період 2008 року.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі корпорації.

Згідно з повідомленням, загальний об`єм виробництва кондитерської продукції в першому півріччі 2009 року, не змінився, в порівнянні з першим півріччям 2008 року, і склав 180 тис. тонн.

Зокрема, виробництво продукції українських фабрик КК «Roshen», як і в першому півріччі минулого року, склало 118 тис. тонн.

Довідка УНІАН. Кондитерська корпорація „Roshen” володіє Київською, Вінницькою, Кременчуцькою і Маріупольською кондфабриками в Україні, а також Ліпецькою кондфабрикою "Ліконф" в Росії і Клайпедською кондфабрикою «Klaipedos konditerija» в Литві. Асортимент продукції нараховує більше 200 видів цукерок, шоколаду, карамелі, печива, вафель, мармеладу і тортів при загальному об`ємі виробництва 350 тисяч тон в рік. За 2008 рік „Roshen" збільшила реалізацію власної продукції на 31% або на 201,145 млн. дол., порівняно з показником 2007 року, - до 850 млн. дол. Частка виробництва корпорації „Roshen” на українському ринку складає 25%.