Microsoft запропонує споживачам право вибору браузеру

Microsoft запропонує споживачам Європи право вибору Інтернет-браузеру.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у повідомленні Єврокомісії.

У своєму повідомленні Єврокомісія зазначає, що Microsoft запропонував постачати разом з Windows7 для європейських споживачів спеціальне “вікно голосування”, в якому вони зможуть вибрати, який Інтернет-браузер встановлювати на свої комп’ютери, і який браузер працюватиме за умовчанням.

“Єврокомісія вітає цю пропозицію і проведе дослідження щодо її практичної ефективності з точки зору забезпечення реального права вибору споживачів”, - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше у червні Microsoft запропонував постачати Windows7 для європейських споживачів без будь-якого Інтернет-браузера. Єврокомісія у рішенні від 11 червня скептично поставилася до такої ініціативи, зазначивши, що замість розширення вибору для споживачів, вона лише позбавляє споживачів такого права.

Єврокомісія надіслала лист протесту компанії Microsoft 15 січня 2009 року щодо постачання операційної системи Windows з обов’язковим включенням до неї Інтернет-браузеру Internet Explorer. Microsoft відповів на лист 28 квітня 2009 року.

Лист протесту є формальним кроком у провадженні антимонопольного розслідування.