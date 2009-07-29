На Сумщині прикордонники затримали контрабандну партію одягу

Прикордонники Сумського прикордонного загону затримали чотири автомобіля “УАЗ”, які перевозили контрабандну партію одягу вартістю близько 1 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумського прикордонного загону, чотири “УАЗи” було затримано в Середино-Будському районі неподалік села Гаврилове в декількох метрах від кордону. Під час огляду автомобілів виявили одяг – джинси, дорослі та дитячі кофти, шалі, спідниці, жилетки тощо.

Автомобілі та виявлений в них товар вилучили та передали співробітникам СБУ.