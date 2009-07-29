На Сумщині прикордонники затримали контрабандну партію одягу
09:00, 29 липня 2009Права споживачів
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Вартістю 1 млн. грн.
Прикордонники Сумського прикордонного загону затримали чотири автомобіля “УАЗ”, які перевозили контрабандну партію одягу вартістю близько 1 млн. грн.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумського прикордонного загону, чотири “УАЗи” було затримано в Середино-Будському районі неподалік села Гаврилове в декількох метрах від кордону. Під час огляду автомобілів виявили одяг – джинси, дорослі та дитячі кофти, шалі, спідниці, жилетки тощо.
Автомобілі та виявлений в них товар вилучили та передали співробітникам СБУ.
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