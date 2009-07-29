На Тернопільщині в серпні можна буде купити дешевший цукор

На Тернопільщині у заклади торгівлі в серпні поступить дешевший цукор з Агрофонду. Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник голови облдержадміністрації з питань агропромислового комплексу Петро ВОВЧУК, всього для закладів роздрібної торгівлі із запасів Агрофонду області продали 500 т. цукру за ціною 3,5 грн/кг.

“У роздрібній торгівлі цей цукор коштуватиме 4 грн/кг, може трохи більше, бо ще є витрати на доставку. Але вони не повинні перевищувати 15% закупівельної ціни”, – зауважив П.ВОВЧУК. Він додав, що заклади торгівлі за цукор з Агрофонду зобов’язали розрахуватися наперед, а це собі міг дозволити не кожен. Відтак замовили лише 500 тонн цукру. Станом на 27 липня цукор в закладах торгівлі області в середньому коштував 5,16 грн/кг.

П.ВОВЧУК також повідомив, що загалом запаси цукру в Агрофонді області складають 10 тис. тонн. З них 6,8 тис. тонн заклали в держрезерв ще у 2005 році, відтак цей цукор можна використовувати хіба для технічних цілей або для переробки.

Ще 7 тис. тонн цукру мають у своїх запасах аграрії області, вони його реалізовують гуртом за ціною 4,2-4,5 грн/кг.