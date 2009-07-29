На межі банкрутства опинилася компанія принца Чарльза

На межі банкрутства опинилася знаменита компанія з виробництва екологічно чистих продуктів харчування "Дачі Оріджіналс" /Duchy Originals/, що належить спадкоємцеві британського престолу принцові Уельському Чарльзу. Як повідомили сьогодні ділові кола лондонського Сіті, вона вже найближчим часом може бути поглинена торговим гігантом "Уейтроуз" /Waitrose/.

"Дачі Оріджіналс" стала жертвою кризи, через яку британці скоротили витрати на харчування, в першу чергу на дорогі продукти. У результаті впав споживчий попит на продукцію монаршої компанії, яка, за словами принца Чарльза, має високу якість і виготовляється з екологічно чистих складових.

Протягом останнього року доходи "Дачі Оріджіналс" впали з 1,53 млн. фунтів стерлінгів до 57 тис. фунтів.

ІТАР-ТАРС