На межі банкрутства опинилася компанія принца Чарльза
З виробництва екологічно чистих продуктів
На межі банкрутства опинилася знаменита компанія з виробництва екологічно чистих продуктів харчування "Дачі Оріджіналс" /Duchy Originals/, що належить спадкоємцеві британського престолу принцові Уельському Чарльзу. Як повідомили сьогодні ділові кола лондонського Сіті, вона вже найближчим часом може бути поглинена торговим гігантом "Уейтроуз" /Waitrose/.
"Дачі Оріджіналс" стала жертвою кризи, через яку британці скоротили витрати на харчування, в першу чергу на дорогі продукти. У результаті впав споживчий попит на продукцію монаршої компанії, яка, за словами принца Чарльза, має високу якість і виготовляється з екологічно чистих складових.
Протягом останнього року доходи "Дачі Оріджіналс" впали з 1,53 млн. фунтів стерлінгів до 57 тис. фунтів.