Росіяни почали вживати більше алкоголю з часів перебудови

Більше половини росіян вважають, що громадяни Росії почали вживати більше алкогольних напоїв з часів першого Президента СРСР Михайла ГОРБАЧОВА (1985-1991 рр).

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати соціологічного опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГМ).

Зокрема, порівнюючи ситуацію з алкоголізмом за часів М.ГОРБАЧОВА (1985-1991 рр.) і зараз, 55% росіян висловили думку, що зараз люди стали пити більше. 30% опитаних вважають, що ситуація практично не змінилася - люди п`ють не більше і не менше, ніж раніше. 7% - вважають, що пити стали менше, а 8% - важко відповісти.

Згідно з опитуванням, з тією або іншою частотою вживають алкогольні напої 74% росіян.

Зокрема, випивають кілька разів на тиждень 8% опитаних (13% - чоловіки, 3% - жінки), 23% вживають алкоголь два-три рази на місяць (32% - чоловіки, 15% - жінки), 18% - раз на місяць (19% - чоловіки, 18% - жінки), 25% - рідше, ніж раз на місяць (18% - чоловіки, 31% - жінки).

24% - ніколи не вживають алкогольних напоїв (16% - чоловіки, 31% - жінки), 2% - важко з відповіддю (2% - чоловіки, 2% - жінки).

Опитування проведено 18-19 липня 2009 р. Опитано 1600 чоловік у 140 населених пунктах у 42 областях, краях і республіках Росії. Статистична похибка не перевищує 3,4%.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ заявив, що в Росії необхідно прийняти програму з боротьби з алкоголізмом та іншими шкідливими звичками.

"Ми зараз п`ємо більше, ніж в 90-і роки, хоча це були важкі часи. Потрібно підготувати відповідну програму і вжити певних заходів у цьому напрямі", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.