Тернопільчани крадуть електроенергію

На Тернопільщині споживачі електроенергії у першому півріччі 2009 року скоїли крадіжок на 1,324 млн. грн.

Як повідомив кореспонденту УНІАН помічник генерального директора з координації та контролю енергозбутової роботи ВАТ “Тернопільобленерго” Володимир ГУМЕН, загалом за півроку енергетики зафіксували 561 крадіжку. Більшість з них припала на побутових споживачів. Найбільше порушників енергетики виявили у Борщівському районі – 75 абонентів, у Бережанському районі – 70, у Тернопільському районі на гарячому впіймали 61 абонента.

“Наші фахівці цьогоріч виявили два трансформатори відмотування струму. Найчастіше ж абоненти крадуть електроенергію трьома методами: облаштовують приховані розетки, заземлюють нульовий провід у лічильнику або прокладають паралельну позаоблікову проводку”, – повідомив В.ГУМЕН .

Він зауважив, що часто споживачі, відключенні від електромережі за несвоєчасний розрахунок або крадіжки, найчастіше роблять накидки на дроти лінії електропередачі. Відтак енергетики змушені додатково прокладати лінії в обхід житла таких абонентів або замінювати звичайний дріт на лініях самоізольованим.