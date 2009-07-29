“Кременчукм’ясо” почало виробництво млинців з начинкою

ВАТ «Кременчукм’ясо» (Полтавська область) почало виробництво млинців з начинкою.

Про це УНІАН повідомила прес-служба підприємства.

Для виробництва млинців на підприємстві встановили німецько-польську лінію виробничою потужністю 8 млинців на хвилину.

«Вартість лінії 250 тис. грн. без ПДВ. Лінія може виготовляти млинці з різними начинками: сир, м`ясо, печінка і картопля, гриби, повидло», - сказала представник прес-служби.

За її словами, продукція реалізовуватиметься в усіх регіонах України.

Довідка УНІАН. ВАТ "Кременчукм’ясо" - одне з провідних м`ясопереробних підприємств України. Потужності "Кременчукм’ясо" розраховані на виготовлення 50 тонн м`яса і 30 тонн ковбас у зміну. Зараз підприємство виготовляє 220 найменувань різних ковбасних виробів, копченину і м`ясні напівфабрикати під торговою маркою "Фарро".