Компанія «Шабо» відкрила перший в Україні брендленд (фото)

Компанія «Шабо» відкрила перший в Україні брендленд – «Центр культури вина Шабо» в селі Шабо Білгород-Дністровського району Одеської області. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Повідомляють, що брендленд має виконувати відразу декілька завдань. Це не тільки підвищення культури споживання благородних напоїв в Україні, але й популяризація України як виноробної держави. Директор з маркетингових комунікацій компанії «Шабо» Тетяна ПОНОМАРЕНКО відзначила і високу соціальну значущість цього проекту. За її словами, це сприятиме розвитку винного туризму в регіоні.

Перший заступник генерального директора компанії «Шабо» Юрій ШЕЛЕХОВ вважає, що Україна має всі підстави займати один рядок з великими європейськими виноробними державами, і «Центр культури вина Шабо» ще раз підтверджує це.

Відвідувачі брендленда мають можливість відвідати історичні та сучасні експозиції скульптурного, архітектурного і ландшафтного мистецтва, численні дегустації продукції ТМ «Шабо» в стародавніх підвалах.

Заступник генерального директора з маркетингу Жанна НІКІТІНА повідомила, що компанія має намір розвивати цей напрям, відкриваючи нові об`єкти брендленда (наприклад, музейний комплекс, присвяченого винам народів світу) і привертати увагу європейських туристів, адже, ще в квітні 2008 року спеціальна комісія Ради Європи вибрала «Компанію Шабо» своїм українським партнером з міжнародноого винного туризму і внесла «Центр культури вина Шабо» до європейських маршрутів энотуризму.

Довідка УНІАН. ТОВ «Промислово-торгова компанія Шабо» (Одеська обл.) – вертикально інтегрований виноробницький холдинг з повним циклом виробництва. Компанія виробляє коньяки, тихі та ігристі вина під ТМ «Шабо». У структурі компанії є власні первинне і вторинне виноробство, старовинні підвали та сховища загальною площею близько 10 тис. кв. м., сучасний цех холодного розливу. Власна сировинна база складає близько 1 тис. га виноградників.