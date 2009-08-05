Литовці випускатимуть газовану горілку

Газована горілка стає популярною в Європі - після британців її почали виготовляти у Литві.

У Литві новий продукт представив місцевий виробник алкогольних напоїв Alita. Планують, що спочатку напій поширюватимуть на ринку балтійських країн, пізніше його запропонують і за кордоном. Компанія сподівається, що цей продукт допоможе підвищити обсяги продажів.

Alita не повідомляє, скільки коштів вклала у виробництво, проте стверджує, що для цього було потрібні додаткові інвестиції.

"Новий продукт вимагав інвестицій як для створення самого напою, так і для стратегії. Крім того, була створена оригінальна тара для нової горілки, оскільки за стандартами ЄС, горілку можна розливати лише в пляшки певного літражу", - розповів представник товариства Дарюс ВЕЖЯЛІС.

Газована горілка кілька років тому вперше з`явилася на ринку Великобританії. У виробництві цього напою використовують кисень або вуглекислий газ, яким насичують горілку.

ТСН