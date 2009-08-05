Литовці випускатимуть газовану горілку
Компанія Alita
Газована горілка стає популярною в Європі - після британців її почали виготовляти у Литві.
У Литві новий продукт представив місцевий виробник алкогольних напоїв Alita. Планують, що спочатку напій поширюватимуть на ринку балтійських країн, пізніше його запропонують і за кордоном. Компанія сподівається, що цей продукт допоможе підвищити обсяги продажів.
Alita не повідомляє, скільки коштів вклала у виробництво, проте стверджує, що для цього було потрібні додаткові інвестиції.
"Новий продукт вимагав інвестицій як для створення самого напою, так і для стратегії. Крім того, була створена оригінальна тара для нової горілки, оскільки за стандартами ЄС, горілку можна розливати лише в пляшки певного літражу", - розповів представник товариства Дарюс ВЕЖЯЛІС.
Газована горілка кілька років тому вперше з`явилася на ринку Великобританії. У виробництві цього напою використовують кисень або вуглекислий газ, яким насичують горілку.