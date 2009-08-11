«Оболонь» у топ-40 найбільших пивоварних концернів світу

Компанія «Оболонь», один з найбільших українських виробників пива та безалкогольних напоїв, стала єдиною українською пивоварною компанією у топ-40 найбільших пивоварних концернів світу та зайняла у ньому 24 місце. Список підготовлений німецьким виданням “Фокус” з урахуванням обсягів виробництва пива за 2008 рік та часткою на світовому ринку.

Перше місце у списку займає компанія AB InBev (Бельгія) з обсягом виробництва у 2008 році 388,1 млн. гектолітрів та з часткою на світовому ринку 21,4%, друге місце – SABMiller (Великобританія) з (174,4 млн. гектолітрів та 9,6% відповідно), і третє місце - Heineken (Нідерланди) з обсягом виробництва 161,5 млн. гектолітрів та часткою на ринку - 8,9%.

Обсяг виробництва компанії "Оболонь" у 2008 році 11,3 млн. гектолітрів та частка на світовому ринку 0,6%.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Оболонь» – великий національний виробник пива, безалкогольних і слабкоалкогольних напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод в Києві і шість підприємств в регіонах України.

Основні бренди: «Оболонь», «Magnat», «Hike premium», «Оболонь BeerMix», «Zibert», «Десант», «Живчик», «Frest», «Прозора». Продукція компанії експортується в 33 країни світу.