19 серпня – Преображення Господнє

Православні та греко-католики сьогодні святкують Преображення Господнє.

Це одне із 12 найбільших християнських свят. У народі його ще називають Яблучним Спасом. Сьогодні святять яблука, груші, виноград — усю садовину та городину, яка є.

Цього дня, за біблійними переказами, Ісус явив апостолам свою божественну силу. Він повів їх на гору Фавор і там преобразився: його обличчя засяяло, а одяг став білим, як світло. Також апостоли побачили пророків Іллю та Моїсея, які розмовляли з Христом.

Свято нагадує людям про необхідність змінюватися духовно.

Для господарів свято символізує закінчення жнив та завершення літа. На Спаса прогнозували погоду. Якщо день сонячний та безхмарний — осінь буде сухою. Якщо дощовий — мокрою. Ясний день віщує морозну та заметільну зиму. Яка погода на Спаса — такою буде і Покрова (14 жовтня).