Фестиваль “Черкаська смакота” дивував незвичними стравами

11:00, 25 серпня 2009
Права споживачів
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24 серпня у Черкасах відбувся перший міський кулінарний фестиваль “Черкаська смакота”.

Участь у заході взяли понад 30 черкаських ресторанів і кафе, 6 супермаркетів, 6 підприємств харчової промисловості, які готували і визначали страву, що має стати візитною карткою Черкас у кулінарії світу.

Як повідомив кореспонденту УНІАН Черкаський міський голова Сергій ОДАРИЧ, мета фестивалю - не лише пригостити жителів міста незвичними стравами, нагодувати їх м’ясом чи овочами щойно з вогню, але й підвищити рейтинг і престиж ресторанних закладів міста.

Міський голова висловив побажання, щоб у кожній черкаській родині з’явилась традиція відвідувати те чи інше кафе або ресторан. І саме на фестивалі люди мали змогу обрати для себе найкращий заклад.

“Черкаська смакота” розпочалася зі «смачного» параду кулінарів на центральній площі міста. Основне дійство відбулося в Долині троянд, де були розташовані так звані «столи достатку» від рестораторів міста. Кожен відвідувач фестивалю зміг скуштувати кулінарні шедеври і визначити найсмачніший, проголосувавши за нього. Таким чином організатори планують знайти смаковий бренд Черкас.

За словами начальника управління культури і туризму Черкаського міськвиконкому Валентини ШЕПЕЦЬКОЇ, на фестиваль заготовили 350 кг м’яса, 100 кг риби, 100 кг овочів, 2 тонни кукурудзи, а кожен, хто завітав на свято, отримав скибку кавуна чи зварений качан молодої кукурудзи.

Також «Черкаська смакота» відзначилася різноманітними конкурсами, кулінарними змаганнямитаі смачними естафетами.

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