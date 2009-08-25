У Донецьку пройшло свято національної кухні

24 серпня у Донецьку в центральному парку культури і відпочинку ім. Щербакова відбулося традиційне свято національної кухні «Гостинне подвір`я» з дегустацією страв для всіх бажаючих.

Свої національні страви представили більш як 20 національних товариств, які проживають на території Донецька. Свято супроводжувалося народними піснями, танцями.

Різноманітними стравами були заставлені столи національних кухонь: німецької, чеської, китайської, грузинської, ассирійської, вірменської, єврейської, білоруської, роменської, в`єтнамської, корейської, польської, грецької, арабської, дагестанської, азербайджанської, російської, узбецької та інших.

Представники кожного товариства в яскравих національних костюмах пропонували всім бажаючим продегустувати блюда їхньої народної кухні. Так, грузинська кухня була представлена стравами тих народностей, які проживають в Грузії: ткемалі, аджика, хачапурі, сулугуні, шашлики тощо. На кулінарному святі білоруси пригощали драниками, євреї – фаршированою рибою і солодкими пирогами, узбеки - пловом.

Однією з найколоритніших була українська національна кухня, яка пригощала кулешем, варениками, вінегретом, бужениною та іншими стравами.

Бажаючих скуштувати різні страв було дуже багато. Вже за годину «дегустатори» спустошили практично всі столи. Найбільше страв було в українців, які довше за всіх пригощали кулешем і борщем. Деякі відвідувачі просили налити рідкі страви в банки, щоб взяти додому.

Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО, який відвідав свято, подякував всім національним товариствам за вагомий внесок у суспільне життя Донецька, за збереження національної культури і традицій.