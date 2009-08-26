Солдати отруїлися неякісною їжею

Станом на вечір вівторка, 25 серпня, з підозрою на харчове отруєння до медичної частини звернулося понад 150 військовослужбовців 72-ої механізованої бригади у Білій Церкві Київської області, повідомили в Міністерстві оборони.

Військовослужбовці отруїлися неякісними продуктами харчування.

Стан їхнього здоров`я стабільний, загрози життю немає.

На даний момент проводять службове розслідування. За попередніми даними, причиною отруєння стало вживання неякісних продуктів харчування.

Як повідомило інформоване джерело в Міноборони, в цьому гарнізоні харчуванням військовослужбовців займається підприємство Воєнторгсервіс.

Зазначають, що в липні минув термін договору, згідно з яким ця фірма повинна була забезпечувати харчування військових цього гарнізону.

Продовження договору було здійснено всупереч тендерних процедур. "Тобто в обхід тендерних процедур фірма продовжувала здійснювати харчування військових", - зазначають джерела.

ТСН