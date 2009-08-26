Фешенебельні готелі переходять на дешевший сервіс

Готелі класу "люкс", що найбільше постраждали від кризи серед представників галузі, відмовляються від "зіркових" послуг, щоб зекономити, повідомляє агентство Bloomberg.

Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc., що володіє в США такими брендами як St.Regis і W Hotels, дозволить деяким зі своїх готелів знижувати рівень сервісу доти, поки не почнеться відновлення галузі, повідомили в компанії. Відповідно, знизиться і "зірковість" готелів.

Hilton Hotels Corp. і InterContinental Hotels Group Plc вже зробили подібне у деяких своїх готелях.

"Збереження "зірковості" вимагає величезних капіталовкладень”, - відзначає Стівен БОЛЛЕНБАХ, колишній головний виконавчий директор Hilton.

Оператори готелів класу "люкс" прагнуть привернути клієнтів в умовах, коли люди зменшують витрати на відпустку, а компанії скорочують бюджет на відрядження співробітників. На цьому фоні росте попит на готелі нижчої категорії, що означає втрату деяких зручностей, включаючи вітальні подарунки, квіти в номері, а також безкоштовні газети, що надаються протягом 24 годин.

Коефіцієнт зайнятості номерів в готелях класу "люкс" у всьому світі впав за 12 місяців, що завершилися в липні, до 57% в порівнянні з 71% роком раніше. Це максимальне зниження серед всіх типів готелів, свідчать дані Smith Travel Research.

Середньодобова вартість номера в найбільш дорогих готелях світу впала за цей період на 16% - до $245,13, ціни на номери в готелях середньої категорії знизилися на 13% - до $87,12 на добу.

"Споживачі завжди хочуть отримати краще, - відзначає віце-президент Smith Travel Research Джеф ХИГЛІ. - Більшість дорогих готелів мають низьку зайнятість номерів, тому зменшують "зірковість", щоб привернути клієнтів. Рідко буває така хороша можливість, як зараз, зупинитися в готелі класу "люкс".

“Діло”