Лише 3 марки сирів із 16 протестованих не відповідають стандартам якості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив президент Громадського об`єднання із захисту прав споживачів «Науково-дослідного центру незалежних споживчих експертиз «ТЕСТ» Валентин БЕЗРУКИЙ, посилаючись на проведене центром дослідження.

Він повідомив, що центр експертиз “ТЕСТ” провів тестування 16 марок голландського та російського сирів українського виробництва. Для перевірки взяли 8 найпопулярніших марок російського сиру ("Добряна", "Коляда", "Росі", "Славія", "Шостка", "Комо", "Молочний шлях Пирятин", "Тульчинка") та 8 голландського ("Добряна", "Клуб сиру", "Шостка", "Комо", "Росі", "Славія", "Коляда", "Сирно"). Оцінювали продукти за такими критеріями як маркування, упаковка, мікробіологічні показники, ідентифікація жиру, а також перевіряли на запах і смак.

Загалом тестування показало непогану якість сирів, проте, було виявлено низку недоліків. Дослідники знайшли рослинний жир у двох марках сирів. Неякісним виявився найдорожчий протестований сир “Сирно”, у якому було 42,5% немолочного жиру. Крім цього, “Сирно” забракували дегустатори. У російському сирі торгової марки “Тульчинка” знайшли 48,7% рослинного жиру.

В.БЕЗРУКИЙ зазначив, що виробники не вказали про наявність рослинного жиру на упаковці товару, що є порушенням. За його словами, продукти під назвою “сир” часто насправді є “сирним продуктом”, який виготовляють за технологією виробництва сиру, але молока в ньому лише 20%.

Окрім цього, В.БЕЗРУКИЙ повідомив, що виробники марок сиру найнижчої якості, для яких використовують жир немолочного походження, значно завищують ціну товару. Так, голландський сир марки “Сирно” коштує 55,65грн./кг, що є найвищою ціною серед представлених у тесті сирів. Голландські сири інших торгових марок, які отримали оцінку “відмінно”, коштують дешевше.

Ціна російського сиру марки “Тульчинка” не найвища, однак, за словами В.БЕЗРУКОГО, 43 грн./кг для “напівмолочного” продукту – це забагато.

В.БЕЗРУКИЙ також зазначив, що ще однією проблемою вітчизняного ринку сирів є продаж у супермаркетах розфасованого сиру, бо на упаковках з таким товаром, як правило, немає етикеток виробника з усіма необхідними даними про сир. До того ж під час фасування товару в супермаркетах продавці легко можуть переплутати марки сирів.

Центр експертиз “ТЕСТ” має ще одне зауваження до більшості сирів – відсутність кодів харчових добавок, оскільки в сирах вони містяться, хоча й у невеликій кількості. Погане маркування було на упаковці сиру марки “Коляда”, тому що на його етикетці не було вказано ні харчової, ні енергетичної цінності, ні складу продукту, ні умов зберігання. Саме це вплинуло на загальну негативну оцінку сиру цієї марки, хоча за ціною він найдешевший.

В.БЕЗРУКИЙ зазначив, що загалом перевірка продемонструвала досить високу якість голландських та російських сирів. Зокрема, половина сирів отримала оцінку “відмінно”: 5 марок російського сиру (“Шостка”, “Славія”, “Росі”, “Коляда” і “Добряна”) і 3 марки голландського (“Добряна”, “Шостка” і “Клуб сиру”). Оцінку “добре” поставили російським сирам “Комо” та “Молочний шлях Пирятин”, а також голландським – “Росі”, “Славія” та “Комо”. Російський сир “Тульчинка” та голландський “Коляда” отримали оцінку “погано”. І оцінку “дуже погано” дослідники поставили голландському сиру “Сирно”.