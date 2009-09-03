Nokia випустила нові телефони

Фінська компанія Nokia 2 вересня випустила нові моделі мобільних телефонів, а також оголосила про укладення договору з популярною соціальною мережею Facebook.

Nokia, найбільший у світі виробник мобільних телефонів, повідомила, що нові телефони X6 і X3 коштуватимуть 450 і 115 євро відповідно, а постачати їх почнуть у четвертому кварталі цього року.

Х6 орієнтований на прослуховування музики, перегляд фотографій та інтернет-серфінг, Х3 - спрощена модель музичного телефону.

Компанія також запропонувала нову, меншу за розміром, версію свого популярного смартфона N97, яка теж коштуватиме приблизно 450 євро.

Крім цього, Nokia повідомила, що підписала договір з соціальною мережею Facebook. Тепер користувачі можуть оновлювати свою сторінку і статус в Facebook через аккаунт на Nokia Ovi.

Міні-версія N97, поставки якої заплановані на жовтень, стане першим телефоном, що підтримує цю функцію.

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