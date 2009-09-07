У Сумах відкрили муніципальну художню галерею

У Сумах у рамках відзначення Дня міста 5 вересня урочисто відкрили третю в Україні – після Одеси і Харкова – муніципальну художню галерею.

Як передає кореспондент УНІАН, ініціатором створення муніципальної галереї став міський голова Сум Геннадій МІНАЄВ.

За його словами, її відкриття стало подарунком від міської влади до 354-ї річниці від дня заснування Сум.

«Приємно відзначити, що в місті почали з’являтися приватні художні галереї. І я вдячний підприємцям, які вкладають свої кошти у культурний розвиток Сум. Втім, муніципальна галерея – це, перш за все, можливість безкоштовних презентацій робіт митців», - сказав Г.МІНАЄВ.

Перша експозиція, представлена у Сумській муніципальній галереї, досить символічна –це близько 150 фоторобіт жителів міста.