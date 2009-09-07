Білорусь готова поставити до України 50 тис. тонн цукру

Білорусь готова до кінця 2009 року поставити до України 50 тисяч тонн цукру.

Про це повідомляється на офіційному сайті уряду Білорусі з посиланням на голову державного концерну «Белгоспищепром» Івана ДАНЧЕНКА.

«Ми готові поставити до України до кінця поточного року 50 тисяч тонн цукру. Українська сторона попросила нас про це, і ми готові піти назустріч», - сказав І.ДАНЧЕНКО.

Голова концерну відзначив, що відповідні консультації відбулися між міністерствами економіки Білорусі і України. Найближчим часом, за його словами, очікуються переговори з питань поставок білоруського цукру з Міністерством аграрної політики України.

І.ДАНЧЕНКО уточнив, що ціна цукру для України формуватиметься виходячи з світової кон`юнктури, «залежно від ринку».

Він також наголосив, що ціни на цукор в четвертому кварталі зазвичай низькі, оскільки в цей період спостерігається зниження попиту на цю продукцію.

Голова концерну також повідомив, що цукор, виготовлений з нового урожаю цукрового буряка, вже практично повністю законтрактовано. «У нас за союзним балансом з Російською Федерацією наступного року передбачається продати 150 тисяч тонн цукру. Новий урожай практично законтрактовано – на внутрішній і російський ринки», - додав він.

І.ДАНЧЕНКО прогнозує до кінця 2009 року збільшення поставок білоруського цукру на 15% - до 230 тисяч тонн. «Ми працюємо з країнами Середньої Азії, Казахстаном. Наприклад, ті обсяги, які заплановані по Казахстану, ми поставили, очікуючи на розвиток нашого партнерства з цією державою і в майбутньому», - уточнив керівник концерну.

За його словами, в Білорусі в 2009 році прогнозується врожай цукрового буряка на рівні 4 млн. тонн. «Такі обсяги дозволять заготовити нам 510-515 тисяч тонн цукру, що повністю закриє потреби внутрішнього ринку і забезпечить хороший експортний потенціал. Це особливо важливо за умов зростання цін на цукор на світовому ринку, який пов`язаний з неврожаєм цукрової тростини в Індії і Бразилії. Ми є імпортонезалежною щодо цукру країною, ціна на цю продукцію формуватиметься, як і належить, виходячи з витрат виробництва. Щодо зовнішнього ринку, то ми тільки виграємо, експортуючи цукор», - резюмував І.ДАНЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 19 серпня в Мінську пройшли консультації щодо можливих поставок білоруського цукру до України.

До складу делегації входили представники Міністерства економіки, Держкомрезерву і представники торговельних мереж. Під час консультацій планувалося обговорити обсяг поставок і ціну.

Заступник міністра економіки України Віктор ПАНТЕЛЕЄНКО 27 серпня повідомив, що білоруська сторона запропонувала дуже високу ціну за поставки цукру - 550 дол. за тонну, а така ціна на сьогодні не влаштовує Україну. «Білоруська сторона може продати нам 50 тис. тонн цукру до кінця року і пропонує ціну 550 дол. за тонну. Така ціна дуже велика для нас», - сказав В.ПАНТЕЛЕЄНКО.

Водночас він відзначив, що Україна має намір надалі продовжити обговорення питання закупівлі цукру в Білорусі в більшому обсягу – до 100 тис. тонн, але за умови, що ціну буде знижено. Консультації і переговори можуть бути продовжені в листопаді, після закінчення збору урожаю в Україні.