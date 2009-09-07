СБУ викрила підпільний м’ясопереробний завод

Співробітники СБУ спільно з представниками ветеринарної медицини та міліції, санітарно-епідеміологічної служби оперативники припинили роботу підпільного м’ясного заводу у Києво-Святошинському районі Київської області.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, на складах, які належать 45-річному приватному підприємцю, було виявлено понад 12 тонн курячих, індичих субпродуктів та м’яса свинини.

Весь товар був без відповідних ветеринарних довідок, сертифікатів якості та будь-яких інших документів.

В антисанітарних умовах в триповерховому приватному будинку десять найманих робітників із західних областей України переробляли сировину невідомого походження на м’ясні напівфабрикати - фарш, котлети. Потім продукція, розфасована у кілограмові лотки, реалізовувалась підприємцями на території Одеського та Феофанівського ринків, а також відпускалась невеликими оптовими партіями у магазини та кіоски Києво-Святошинського і Голосіївського районів.