«Оболонь» почала розлив живого пива (фото)

Компанія «Оболонь», один з найбільших національних виробників пива та безалкогольних напоїв, почала виробництво непастеризованого пива «Оболонь Живе» з терміном зберігання 45 діб. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Зазначають, що це пиво не має аналогів в Україні. Воно не піддається пастеризації чи стерилізації, а його стабільність і тривалий термін придатності досягається виключно завдяки унікальній технології фільтрації та чистоті виробництва.

Живе пиво вариться як класичні світлі сорти, проте, має деякі особливості приготування. Зварене нефільтроване пиво тривалий час витримують при низькій температурі, а потім пропускають через спеціальні фільтраційні установки для збереження природної якості та первинного смаку. Досконале обладнання та суворе дотримання усіх санітарно-гігієнічних умов виключає потрапляння кисню та будь-яких сторонніх речовин чи організмів у процесі розливу.

Крім характерного насиченого смаку, «Оболонь Живе» відрізняється підвищеним вмістом природних білків та органічних сполук – поліфенолів. Ці речовини запобігають передчасному старінню організму, захворюванням серцево-судинної системи, а також зміцнюють імунітет.

«Оболонь Живе» - це унікальний продукт, створений нами для шанувальників смаку справжнього живого пива. За рахунок продажів нового сорту ми маємо намір додатково збільшити частку ринку ТМ «Оболонь» на 1% ще у 2009 році», - пояснила директор з продажів та маркетингу ЗАТ «Оболонь» Олена ГАРБАРЧУК.

За словами менеджера проекту «Оболонь Живе» Олексія БЕЗУГЛОГО, «завдяки впровадженню технологічних інновацій нашим спеціалістам вдалося забезпечити термін зберігання живого пива до 45 діб. Це створює унікальну можливість продавати справжнє живе пиво на всій території України, а не лише в регіоні розташування заводу».

Пиво «Оболонь Живе» наливають у скляні пляшки 0,5 л, ПЕТ 1 л та кеги. Середня ціна за пляшку 0,5 л у роздрібній мережі складатиме 4 грн.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Оболонь» - провідний національний виробник пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод у Києві та 6 підприємств у регіонах України.

Основні бренди: «Оболонь», «Bitburger», «Magnat», «hike premium», «Оболонь BeerMix», «Zibert», «Десант», «Живчик», «Frest», «Прозора». Продукція компанії експортується у 33 країни світу.