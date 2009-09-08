У Києві відкрили університет для літніх людей

У Шевченківському районі Києва відкрили перший у столиці навчальний заклад для літніх людей - „Університет третього віку”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Шевченківської районної держадміністрації, університет створено на базі Територіального центру №2. У ньому навчатимуться пенсіонери з усього Києва. Освітній заклад заснували та відкрили за підтримки голови райдержадміністрації Віктора ПИЛИПИШИНА

За його словами, в університеті люди похилого віку матимуть змогу опанувати комп’ютерну техніку, вивчити англійську мову тощо.

“Ми прагнемо відкрити нові життєві обрії людям похилого віку, які відважилися знову взятися за навчання”, - зазначив він.

Як поінформували у прес-службі, навчальний заклад має ректора, статут, емблему, гімн. Зараз він нараховує більше 60 студентів, але кількість бажаючих записатися до ВНЗ щодня збільшується.

“До кінця року ми плануємо навчати втричі більшу кількість студентів. Уже створено 7 факультетів: правознавчий, філологічний, літературно-художній, факультет здорового способу життя, краєзнавчий, хорового співу та національного танцю, декоративно-прикладного мистецтва. Готується до відкриття факультет інформаційних технологій, де навчатимуть користуватися ПК, інтернетом, факсом, ксероксом, мобільним телефоном та іншою сучасною технікою”, - розповів В.ПИЛИПИШИН.

Вести лекції та семінари будуть викладачі Національного університету ім.Шевченка та Києво-Могилянської академії. Адміністративну частину роботи взяли на себе волонтери Терцентру №2.

Навчання відбувається без перевірки отриманих знань та вмінь. Застосовуватимуть традиційні і тренінгові методи. Вступних іспитів не буде, а студентські квитки і канікули передбачені.

Заняття проходитимуть кілька разів на тиждень за семестровим графіком. Щоп’ятниці будуть тематичні екскурсії та цікаві зустрічі для студентів.