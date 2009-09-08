«Укрпошта» впровадила терміновий переказ грошей

У 738 відділеннях поштового зв`язку Українського державного підприємства поштового зв`язку «Укрпошта» впровадили послугу термінового переказу грошових коштів – протягом 15 хвилин – у межах України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі підприємства.

Згідно з повідомленням, прийом і виплата термінових поштових переказів здійснюється в тих об`єктах поштового зв`язку України, які оснащені автоматизованими робочими місцями «Прийом і передача електронних переказів».

Тариф на пересилання термінового поштового переказу становить: до 500 грн. включно – 4% від суми переказу, але не менше 4,17 грн., від 500 до 1000 грн. – 2%, понад 1000 грн. – 1,2%. Крім того, додатково необхідно заплатити 5 грн. (без урахування ПДВ) за кожен переказ.

Відправник самостійно інформує адресата про відправлення йому термінового переказу і подає відомості про відправлений переказ: контрольний номер, суму переказаних грошей, а також перелік об`єктів поштового зв`язку, де можна отримати переказ.

Для отримання переказу адресат має повідомити оператору контрольний номер і суму переказу, заповнити відповідний бланк заяви на видачу переказу.

Про перелік об`єктів, які здійснюють ухвалення і виплату термінових поштових переказів, можна дізнатися в кожному поштовому відділенні.

Довідка УНІАН. УДППЗ «Укрпошта» – національний оператор поштового зв`язку, має в своєму складі понад 15 тис. відділень поштового зв`язку (з них понад 11 тис. – у сільській місцевості), які надають послуги населенню на всій території України. На підприємстві працюють близько 110 тис. чоловік. Компанія обслуговує майже 15 млн. абонентських поштових скриньок.

Підприємство щороку розповсюджує більше мільярда примірників періодичних друкованих видань, пересилає сотні мільйонів одиниць письмової кореспонденції, здійснює десятки мільйонів поштових переказів. У цілому «Укрпошта» пропонує споживачам понад 50 видів послуг.