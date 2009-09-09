Україна нарощує імпорт рибних консервів і пресервів. Такі дані УНІАН надали в Українському державному інформаційно-аналітичному центрі моніторингу зовнішніх товарних ринків («Держзовнішінформ»).

«Ми можемо констатувати серйозне зростання імпорту готових продуктів: рибних консервів і пресервів, що також пов`язане з відносно прийнятною ціною на ці продукти для середньостатистичного українця», - зазначають фахівці «Держзовнішінформу».

За даними центру, загалом за період з листопада 2008 по липень 2009 року імпорт рибних консервів і пресервів збільшився на 25% - до 19,6 тис. тонн.