КМДА зобов’язала ЖЕКи відремонтувати дитячі майданчики

Київська міська державна адміністрація зобов’язала ЖЕКи до кінця вересня відремонтувати дитячі майданчики.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, загалом у Києві нараховується більш як 3900 дитячих майданчиків. Під час проведення весняного двомісячника з благоустрою та у ході щоденного обстеження території столиці працівниками Головного управління контролю за благоустроєм Києва, виявлені численні недоліки в утриманні дитячих майданчиків, деяке обладнання перебуває в аварійному стані та загрожує життю і здоров’ю дітей, відзначає прес-служба.

За її інформацією, з метою забезпечення належних умов для відпочинку та розвитку дітей, за ініціативи Головного управління контролю за благоустроєм Києва, Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав окреме доручення по здійсненню «Плану дій по відновленню благоустрою дитячих майданчиків». Протягом двох тижнів буде проведена інвентаризація усіх дитячих майданчиків, та у термін до 30 вересня 2009 р. буде виконано ремонт тих з них, які цього потребують.

Як зазначає прес-служба КМДА, “витрати на відновлення дитячих майданчиків з ремонтом тих елементів, які вже існують, незначні, тому роботи будуть виконані силами балансоутримувачів (власників), в основному це районні ЖЕКи. Контроль за виконанням доручення Київського міського голови покладено на Головне управління контролю за благоустроєм”.